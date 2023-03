Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il Brasile vuole Ancelotti": titola così questa mattina AS sull'ex tecnico del Milan ora al Real Madrid. Il presidente della Federcalcio Brasiliana conferma l’interesse per l’italiano: “Carlo è il preferito dei giocatori”, dice Ednaldo Rodrigues. La sconfitta contro il Marocco accelera il processo per la successione di Tite.