Ex Milan, Diogo Dalot rinnova con il Manchester United

© foto di PhotoViews

Diogo Dalot, terzino che ha speso in prestito al Milan la stagione 20/21, rinnova ufficialmente il contratto con il Manchester United, precedentemente in scadenza a giugno 2024. Il nuovo accordo è fino al 30 giugno 2028, con il portoghese che si dice soddisfatto della firma: "Giocare per il Manchester United è uno degli onori più alti che si possano avere nel calcio. Abbiamo condiviso momenti fantastici negli ultimi 5 anni, sono cresciuto tantissimo e la mia passione per questo club incredibile è aumentata dal giorno in cui sono entrato a farne parte".