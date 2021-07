Dopo due stagioni, Dominika Conc ha lasciato il Milan Femminile e ha firmato nelle scorse ore il suo nuovo contratto con il Valencia Femenino. Per la 28enne centrocampista slovena non si tratta della prima esperienza in Spagna visto che in passato ha già giocato nel Malaga e nell'Espanyol. Lo riferisce Tuttocalciofemminile.