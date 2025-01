Ex Milan, Donnarumma disposto ad abbassarsi lo stipendio per l'Inter

Nei giorni scorsi Sky Sport ha riportato di un possibile interesse da parte dell'Inter per l'ex portiere rossonero e attuale capitano della nazionale italiana Gigio Donnarumma, che al momento vive un rapporto non semplice con il PSG con cui in quattro anni non è mai sbocciato l'amore. Le cose sono peggiorate da quando è arrivato Luis Enrique con cui non c'è una grande sintonia: a questo discorso si aggiunge un contratto in scadenza nel 2026 e i parigini che in estate hanno comprato per ben 20 milioni il russo Safanov.

Oggi Tuttosport conferma l'interesse dell'Inter e scrive così: "Donnarumma pensa all'Inter e l'Inter ragiona su Donnarumma". Viste e considerate le premesse di cui sopra, Donnarumma sente la nostalgia di casa e tra le squadre competitive - tolto per ovvie ragioni il Milan - i nerazzurri sono la più appetibile perché composta da tanti compagni di Nazionale. Il portiere campano avrebbe già informato che sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio per venire incontro ai nerazzurri: attualmente guadagna 9-10 milioni con 3 di bonus.