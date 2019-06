Ex Milan, El Shaarawy verso la Juve: possibile scambio con Perin

La Roma ed El Shaarawy continuano le trattative per il rinnovo contrattuale, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il faraone ex Milan potrebbe lasciare la capitale in estate. L'esterno offensivo piace a Sarri, primo nome per la panchina della Juventus, e potrebbe rientrare in uno scambio con Mattia Perin. L'estremo difensore a Torino non trova spazio mentre a Trigoria sarebbe certo del posto da titolare.