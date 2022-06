Ex Milan, Gattuso-Valencia: mercato bloccato e Leonardo non arriva

MilanNews.it

Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina, non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Valencia. Infatti è soprattutto la situazione mercato a preoccupare l'ex calciatore e allenatore rossonero. Il mercato è bloccato con la società che ha promesso di non vendere i migliori ma allo stesso tempo non riesce a rinforzarsi. Inoltre manca il ds, con Leonardo che ancora non arriva nonostante sia il favorito. Problemi anche sul progetto del nuovo stadio.