Ex Milan, il portiere Jungdal domani fa le visite con il Westerlo in Belgio

Per il portiere Andreas Jugdal è pronta una nuova avventura all’estero dopo i sei mesi in Austria con la maglia dell’Altach nel 2022/23. Il classe 2002 infatti è volato in Belgio dove sosterrà le visite con il Westerlo, club attualmente tredicesimo in Jupiler Pro League (la massima serie del paese), con cui giocherà nella seconda parte di stagione. Come riferito da Sky Sport il danese si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di un milione di euro. Cifra che, qualora venisse pagata, la Cremonese dovrà spartirsi con il Milan che detiene il 15% sulla futura rivendita.

Jungdal lascia così la Cremonese dopo un anno e mezzo in cui ha collezionato 20 presenze, tutte lo scorso anno, fra Serie B e Coppa Italia. In questa stagione invece il portiere non è mai stato utilizzato né da Giovanni Stroppa né da Eugenio Corini, i due allenatori che si sono seduti sulla panchina grigiorossa.