Ex Milan, Juraj Kucka passa al Watford in prestito dal Parma

Juraj Kucka, centrocampista centrale di proprietà del Parma che in passato ha indossato per due anni anche la maglia del Milan, si trasferisce ufficialmente in prestito al Watford.

Lo slovacco ha voluto salutare società e tifosi parmensi: "Oggi è un giorno in cui vivo emozioni forti e contrastanti.

A Parma sono arrivato e mi sono subito sentito a casa. Con la società, con i miei compagni, con i tifosi, con i parmigiani.

Ho sempre dato tutto me stesso in campo, anche nei momenti più difficili, e ho sentito come tutti l’abbiano capito e apprezzato.

Ho indossato anche la fascia di Capitano di una squadra che per tradizione e storia è seconda a poche, in Italia e in Europa.

Il sogno che ho realizzato, però, è stato quello di sentirmi apprezzato come uomo, prima che come calciatore.

C’è un altro sogno, che coltivo da quando ero bambino: quello di giocare in Inghilterra, in Premier League. Per questo ho deciso di vivere questa nuova avventura. È stata una scelta difficile, proprio per l’affetto che nutro verso questa piazza e questa società.

Ringrazio la società, che ha capito la mia decisione, e che mi ha sempre supportato in questi anni. Il mio cuore e il bagaglio che porterò sempre con me avranno molto di gialloblù, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e che non dimenticherò mai.

Grazie di tutto, Parma, davvero.

Kuco".