Ex Milan, oggi Donadoni compie 56 anni

Oggi è il compleanno di un grande ex giocatore rossonero, cioè Roberto Donadoni, che compie 56 anni. Ecco il messaggio di auguri del Milan su Twitter per l'attuale tecnico dello Shenzen:

🇮🇹 One doesn't win 18 trophies with the Rossoneri by chance! Happy 56th birthday Roberto Donadoni



🇮🇹 Un grande rossonero, oggi, festeggia 5⃣6⃣ anni: tanti auguri a Roberto Donadoni! pic.twitter.com/IRLdUSU2cd