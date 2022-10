Ex Milan, oggi è il compleanno di El Shaarawy: trent'anni per lui

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Oggi compie 30 anni Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan che in rossonero che arrivò nella stagione 2011/2012 (anche se era stato acquisito la stagione precedente) dal Genoa. A Milanello l'italo-egiziano ha disputato 4 stagioni ufficiali, giocando 102 partite totali e mettendo a segno 27 gol. Con il Diavolo ha conquistato la Supercoppa Italiana del 2011 a Pechino contro l'Inter. La redazione di MilanNews.it invia i suoi auguri a Stephan, ex rossonero!