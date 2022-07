Ex Milan, Piatek vuole tornare in Italia: c'è la Salernitana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport concede spazio anche al futuro di Krzysztof Piatek, il 27enne attaccante dell’Hertha Berlino che, dopo la non esaltante esperienza con la Fiorentina, vorrebbe tornare in Italia. Lo scorso giovedì l’accordo con la Salernitana sembrava fatto, così come confermato dagli stessi campani, poi il club tedesco si è concesso una pausa di riflessione dopo aver ricevuto altre richieste per il suo calciatore. Anche ieri non sono mancati i contatti ma il casting si chiuderà con l’ingaggio di due attaccanti.