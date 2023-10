Ex Milan. Pirlo dietro la lavagna: inizio da horror con la Sampdoria

Un inizio tutt'altro che positivo quello di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria in Serie B. L'ex centrocampista di Milan e Juve, chiamato a risollevare i blucerchiati e riportarli nella massima serie, per ora ha infilato un poco onorevole score di 5 sconfitte in 8 partite con una sola vittoria e due pareggi. Anche domenica il Doria ha perso: 2-1 contro il neopromosso Catanzaro a Marassi. Ora la squadra è penultima in classifica.