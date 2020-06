Tiago Djalo, difensore del Lille ed ex Milan, è nella lista dei 100 candidati per il Golden Boy, il riconoscimento che Tuttosport consegna ogni anno al miglior calciatore Under 21 d’Europa. Il portoghese è arrivato al Milan nel gennaio 2019, per rinforzare la Primavera di Mister Giunti, per poi andare volare in Francia nella scorsa sessione estiva.