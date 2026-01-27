Ex Milan, Tammy Abraham torna all'Aston Villa: operazione a titolo definitivo

Tammy Abraham torna a casa. Dopo aver giocato in prestito secco al Milan nella passata stagione (44 presenze e 10 gol totali), quest'anno l'ex centravanti rossonero si era trasferito a titolo definitivo al Besiktas, in Turchia: un'esperienza che è durata solamente sei mesi. L'attaccante inglese infatti, dopo 13 gol in 26 presenze, ha convinto l'Aston Villa a puntare su di lui. Si tratta di un ritorno a casa: nella stagione 2018/2019 Abraham trascinò i Villains ai Playoff di Championship con una stagione da 25 gol in campionato, in prestito dal Chelsea.

La nota ufficiale dell'Aston Villa: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Tammy Abraham. L'attaccante della nazionale inglese si unisce al Villa proveniente dal Besiktas. Abraham è stato un elemento fondamentale della squadra del Villa che ottenne la promozione in Premier League nella stagione 2018/19, segnando 25 gol in campionato e realizzando il rigore decisivo nella vittoria ai tiri di schiaffo contro il West Bromwich Albion, che portò il club alla finale dei Play-Off a Wembley. Le sue prodezze realizzative in quella stagione lo resero il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray (1976/77) capace di gonfiare la rete per 25 volte in un singolo campionato. Dopo aver lasciato Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea, prima di aiutare l'AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League. Bentornato, Tammy!"