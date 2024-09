Ex Milan, Vasquez: "Empoli grande vetrina per dimostrare il mio valore"

vedi letture

Devis Vasquez è sicuramente una delle rivelazioni in positivo di questo inizio di Serie A. Il portiere colombiano, che l'Empoli ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Milan, si è raccontato al magazine ufficiale di Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni, anche sul passato rossonero:

L'arrivo in Italia, al Milan: "Quando il mio procuratore mi disse che sulle mie tracce c’era il Milan ero ovviamente molto felice: nel 2017 venni in Italia a giocare il Torneo di Viareggio e da quel momento rimasi innamorato dell’Italia. Venire a giocare qui era un sogno. L'Empoli mi permette di mettermi in mostra, è una vetrina perché lancia tanti giovani. Ho l’opportunità di farmi vedere e di dimostrare che sono pronto a giocare in qualsiasi grande club, in Italia o in altre leghe europee. Darò sempre il 100% per aiutare la squadra, il mio obiettivo è aiutare la squadra a centrare la salvezza. Vicario e Caprile hanno fatto grandi campionati con l’Empoli e sono due ottimi portieri, sono felice anch’io di avere l’occasione".