Ex milanisti: El Hilali lascia i Paesi Bassi e si appresta a tornare in Italia

ll futuro dell’attaccante Youns El Hilali potrebbe essere ancora in Serie C dopo i sei mesi con la maglia dell’Arzignano nella passata stagione quando collezionò sette gare senza segnare. Il giocatore classe 2003 infatti ha risolto il contratto con il Cambuur, club olandese che lo aveva prelevato nel 2023 dalle giovanili del Milan, e ora è libero di accasarsi altrove.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il calciatore, che vanta due gol in 16 gare in Keuken Kampioen Divisie (la seconda divisione olandese), potrebbe infatti rappresentare un’opportunità last minute per un club di Serie C che necessita di un rinforzo di prospettiva nel reparto offensivo.