F. Galli: "Finora il Milan ha fatto un ottimo mercato, può lottare per la Champions. Su Correa..."

L'ex rossonero Filippo Galli, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così il mercato del Milan: "Correa è un giocatore che il Milan sta cercando fortemente e sarebbe un valore aggiunto per la rosa. Fino ad ora il Milan ha fatto un ottimo mercato, dando a Giampaolo giocatori funzionali alla sua idea di calcio. La squadra è forte e può lottare per il famoso ritorno in Champions League: ci sono giocatori di qualità in mezzo al campo, quindi sono molto fiducioso. Se si fa il nome di Correa e il Milan ci punta vuol dire che è stato visionato, è stato visto in campo ed è il giocatore che Giampaolo ritiene fondamentale nel suo scacchiere. Sarebbe bello accontentarlo in tutto e per tutto, anche se non è facile".