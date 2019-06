F. Galli: "Giampaolo è l'uomo giusto per il Milan di oggi"

L'ex rossonero Filippo Galli è intervenuto oggi a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito all'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan ha rilasciato queste dichiarazioni: "Giampaolo per me è l'uomo giusto per il Milan di oggi, per lavorare con i giovani e con prospetti interessanti. Mercato rossonero? Credo che il Milan stia cercando giocatori abbordabili da un punto di vista economico, l'obiettivo è sempre l'ingresso nella Champions che manca da qualche anno".