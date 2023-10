F.Galli: "Il Milan ha qualità, personalità e idee. Adli? Ha un senso di appartenenza incredibile"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 10:48 Gli ex

In merito agli obiettivi del Milan e al rendimento di Yacine Adli, Filippo Galli, ex difensore rossonero che poi ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore giovanile milanista, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan lotterà per lo scudetto: ha qualità, personalità e idee. Adli? Ha un senso di appartenenza incredibile, era questo lo spirito del mio Milan".