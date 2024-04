F.Galli racconta: "Ancelotti mi voleva al Chelsea nel 2009, ma io ero già d'accordo con Galliani e con il Milan"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex rossonero Filippo Galli ha parlato così di Arrigo Sacchi, suo ex allenatore ai tempi del Milan: "Arrigo Sacchi è stato rivoluzionario. Il mister aveva una sconfinata passione per il gioco, un senso del dovere esemplare e una cura del dettaglio maniacale. Ma anche Fabio Capello, con Italo Galbiati, lo sono stati: hanno compreso che era necessario togliere agli attaccanti parte dei compiti difensivi che Arrigo aveva loro attribuito".

Galli ha poi raccontato di essere stato vicino al Chelsea qualche anno fa: "Quando Ancelotti nel maggio del 2009 si trasferì in Premier League mi chiese di seguirlo a Londra. Ma io mi ero già accordato con Galliani per diventare responsabile del settore giovanile del Milan e non me la sono sentita di non mantenere la parola data".