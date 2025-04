F.Galli su Leao: "Rafa è cresciuto, e se mantiene questi standard potrà spaccare sempre le difese avversarie"

vedi letture

Filippo Galli, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha commentato la prestazione di Rafa Leao e di Theo Hernandez. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Una buona gara di Leao. È come se potesse dare la zampata ma ancora gli manca qualcosina. È un Rafa che è cresciuto e se mantiene questi standard può dare una mano alla squadra perché può spaccare le difese avversarie. La presenza di Leao avrebbe dovuto aiutare Theo ma non ho visto questa connessione. Theo non si è visto, era sottotono, non ha inciso in nulla, nemmeno in negativo. È un giocatore che può dare molto di più".

Di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese (DAZN/SKY)

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como (DAZN)

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter (DAZN)

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona (DAZN)

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)