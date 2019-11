F. Galli sul Milan: "Servono rinforzi di esperienza. Contro Juventus e Napoli non c'è nulla da perdere"

Filippo Galli, intervistato da Radio Sportiva, ha commentato così il momento del Milan: "La prestazione di ieri lascia qualche speranza, ma non è ancora sufficiente, perché ci sono stati una serie di errori individuali che hanno fatto sì che il risultato fosse negativo. Quando giochi nel Milan e a San Siro non è facile: pesano la maglia e il rumoreggiare dei tifosi. Il Milan ha cercato di fronteggiare la Lazio giocando a tutto campo, uomo su uomo e fino a un certo punto ha retto. Mercato di gennaio? Non so se il Milan agirà sul mercato di gennaio e andrà contro la tendenza di Elliott che non vuole investire in giocatori di esperienza, ma forse è proprio lì che c'è bisogno di qualcosa. Bisogna aspettare che crescano i giovani: Krunic e Bennacer hanno fatto una più che discreta partita, Leao ci si aspettava desse la scossa e non l'ha data, Duarte ha commesso degli errori e Rebic è sembrato un po' fuori contesto. La classifica può ancor di più condizionare dal punto di vista mentale e della tensione dei giocatori. Contro Juventus e Napoli non c'è nulla da perdere e chissà mai che si riesca ad ottenere un risultato ad oggi insperato...".