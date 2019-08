F. Galli sulla cessione di Cutrone: "Spiace, ma forse era arrivato il momento di separarsi"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha parlato così di Patrick Cutrone che ha lasciato il Milan per andare al Wolverhampton: "Quando si prende una decisione del genere, tutti si è un po' d'accordo. Forse, visto che poteva esserci ancora poco spazio per lui e che la società poteva fare una plusvalenza importante, era arrivato il momento di separarsi. Spiace sempre che un ragazzo come Cutrone che è cresciuto con noi per 10 anni se ne vada, ma la cosa essenziale è che sia contento, anche se un po' di cuore l'avrà lasciato qui. Credo che tutti possano essere contenti. Cutrone ha grande determinazione e carattere, non si tira mai indietro, quindi mi auguro davvero che riesca a fare bene in Premier League, anche se avrà bisogno di un po' di tempo".