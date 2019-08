F. Galli: "Suso? Quando la squadra riesce a liberarlo tra le linee diventa devastante"

Filippo Galli, ex difensore rossonero, è intervenuto in diretta su TMW Radio durante 'Maracanà' e su Suso ha dichiarato: "Giampaolo ha elogiato Suso? Lo vede tutti i giorni in allenamento, sa che giocatore è. Quando la squadra lo riesce a liberare tra le linee diventa devastante. Ha qualità, un piede importante. Il suo futuro? C'è anche la parte legata agli aspetti economici, quindi è difficile dire cosa accadrà. Magari potrebbe essere attirato dalla possibilità di giocare in Champions League".