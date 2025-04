F. Galli: "Vincere due competizioni sarebbe una soddisfazione, ma rispetto a campionato e Champions sono due tornei che non hanno lo stesso peso"

Filippo Galli, ex difensore, tecnico e dirigente del Milan, ha parlato così a Tuttosport della stagione del Diavolo: "Io credo che ogni annata non possa essere considerata solo con l’esito finale. Per i rossoneri vincere due competizioni sarebbe una soddisfazione, ma rispetto a campionato e Champions sono due tornei che non hanno lo stesso peso. Poi certo, oggi vincere la Coppa Italia per il Milan sarebbe importantissimo.

Se salverei la panchina di Sergio Conceiçao? Va chiesto alla dirigenza (ride, n.d.r.). Dipende da tante cose, non solo da un trofeo in più in bacheca".