F.Inzaghi: "Al Milan anche per giocare a San Siro. A Milanello non ti mancava nulla"

Ai microfoni di DAZN, Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni su due luoghi che conosce molto bene, vale a dire San Siro e Milanello:

Su San Siro: "Io venni al Milan anche per giocare a San Siro. In quello stadio ho realizzato i miei sogni. Mi ha sempre stimolato tanto e caricato".

Su Milanello: "E' eccezionale. Non ti mancava nulla. Si giocava anche a carte, mentre ora non sa giocare più nessuno. Era un modo anche per stare insieme. Ora non succede più. Adesso appena si finisce di mangiare spariscono tutti. Bisogna riscoprire per me certi valori".