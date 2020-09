F. Inzaghi: "Milan sottovalutato, è una squadra forte. Pioli ottimo allenatore"

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e attuale tecnico del Benevento, ha parlato così a Tiki Taka su Italia Uno di Ibrahimovic: "Lo conosco bene Ibra, dà pressione ma il Milan è una squadra forte. Lui è straordinario ma il Milan era una squadra sottovalutata perché ha Donnarumma che è il miglior portiere d’Europa, ha Romagnoli che gioca in nazionale, Bennacer e Kessiè sono ottimi giocatori, Calhanoglu e Rebic sono forti, ha preso Tonali che è uno dei migliori giovani italiani. Pioli è un ottimo allenatore, è chiaro che Ibra ti dà qualcosa in più ma io farei i complimenti all’allenatore e alla società che ha pescato bene sul mercato, come con Theo Hernandez che in pochi conoscevano".