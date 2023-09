Fassone: "Ecco la differenza tra americani e arabi nel calco. Il caso del Milan è emblematico"

Marco Fassone, ex ad del Milan, ha parlato così a Tuttosport delle differenze tra i fondi americani e gli arabi nel mondo del calcio: "Qual è la differenza di approccio tra questi due mondi? Ce n’è una, ma è sostanziale. I grandi fondi americani, in alcuni casi anche le grandi famiglie, si stanno affacciando con interesse al calcio europeo perché i costi delle franchigie americane, inclusa la Mls, sono altissimi. In Europa invece trovano club, anche importanti, a prezzi, rapportando i costi, estremamente favorevoli.

Questo vale ancora di più in Italia dove siamo ancora indietrissimo sulle infrastrutture e quindi c’è ancor più possibilità di fare business. Ma, anche in questo caso non la vedo come una minaccia perché quella è l’unica strada per completare il passaggio dal mecenatismo a un meccanismo nuovo che preveda club che mirino all’autosostentamento generando anche business per chi ne è proprietario. In tal senso, il caso Milan è emblematico".