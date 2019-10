Feltri: "Higuain puntero che fa la differenza, al Milan fu scaricato"

Fondo in chiave Juventus per Vittorio Feltri sulle colonne di Tuttosport, queste le sue parole su Higuain: "La Juve da anni possiede una rosa di atleti importante che si avvale di un attaccante fenomenale quale Higuain. Che nella scorsa stagione, arrivato al Milan, non fu valorizzato secondo le sue capacità, ma addirittura scaricato come una vecchia ciabatta. Il club di Agnelli se lo è riportato a casa di recente e ora l’argentino è l’uomo che, spalleggiato da Ronaldo, inarrivabile puntero, fa la differenza in senso qualitativo. Nessuno si aspettava la sua esplosione tranne Sarri, che non ha esitato a buttarlo nella mischia facendolo rendere come nel periodo trascorso al Napoli, città in cui superò il record di segnature firmato da Angelillo, che durava da decenni".