Jaap Stam non è più l'allenatore del Feyenoord. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale specificando come la scelta sia dello stesso allenatore che ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo l'umiliante 4-0 subito alla "Johann Cruijff Arena" contro l'Ajax. Dopo 11 giornate la squadra è undicesima in classifica.