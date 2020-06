Fiorentina: Belotti il preferito, Piatek il piano B

La Fiorentina non molla la pista che porta ad Andrea Belotti del Torino ma il prezzo di 70 milioni fatto da Cairo blocca l'entusiasmo viola. Per questo Pradè e Barone sono tornati a pensare a Piatek, ora all'Hertha Berlino ma già in passato cercato dal club di Commisso. L'operazione potrebbe nascere in prestito con riscatto obbligatorio e dunque sarebbe sicuramente meno impattante sui conti rispetto a un assalto al Gallo granata. A riportarlo è La Nazione.