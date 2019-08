Fiorentina, Boateng chiama Balotelli in viola

La Nazione oggi in edicola titola in prima pagina: "Il Boa chiama Balo". Se infatti da una parte gli uomini mercato smentiscono ogni tipo di trattativa per arrivare a Mario Balotelli, i messaggi che Kevin-Prince Boateng ha lanciato su Instagram al giocatore sono un indizio sulla volontà di averlo come compagno di squadra. La volontà della Fiorentina comunque resta quella di trovare sul mercato profili "funzionali" al progetto: Suso e Ribery sono i sogni, ma l'ostacolo monetario al momento frena tutto.