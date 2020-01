Fiorentina, Cutrone in stand-by: l'ex Milan torna ad allenarsi col Wolverhampton

Aggiornamento da SkySports UK in merito al futuro di Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton da tempo nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato l'ex Milan è tornato ad allenarsi oggi con la formazione di Nuno Espirito Santo dopo lo stop momentaneo della trattativa con i viola. Per far ripartire l'operazione, riporta l'emittente, servirà un rilancio della compagine gigliata.