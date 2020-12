Fiorentina, per sostituire Cutrone restano in piedi le idee Piatek e Scamacca

Il futuro dell'attacco Viola sembra un intreccio a tinte rossonere. Tra ex giocatori del Milan e nomi accostati al diavolo, il reparto offensivo della Fiorentina cambierà nella prossima sessione di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport appurato che il club di Commisso non riscatterà Cutrone, Pradè opterà per uno tra Piatek e Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo seguito anche dal Milan.