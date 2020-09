Fiorentina, Piatek ancora nel mirino: può arrivare grazie alle cessioni di Pulgar e Pezzella

Tra gli ex rossoneri che potrebbero tornare in Serie A figura anche il nome di Krystzof Piatek. L'attaccante polacco, secondo quanto riporta 'La Nazione', è nel mirino della Fiorentina di Rocco Commisso. In particolare il club Viola potrebbe tentare l'affondo sull'ex 9 rossonero con i soldi derivanti dalle possibili cessioni di Pulgar e Pezzella. Il secondo, in particolare, è accostato anche al Milan.