Fluminense, Bittencourt sul mercato: "Stiamo aspettando la decisione di Thiago Silva"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Bittencourt, presidente del Fluminense, ha parlato in conferenza stampa parlando anche di Thiago Silva: "Stiamo aspettando la decisione di Thiago Silva. Non sappiamo se resterà o meno al Chelsea, se non rinnoverà il contratto in scadenza inizieremo a trattare con lui per un possibile ritorno al Fluminense. Vogliamo anche prendere Marcelo, che però ha un contratto con l'Olympiakos fino al termine di questa stagione. Anche per quanto riguarda l'ex Real, se non dovesse rinnovare, saremo pronti ad intervenire. Stiamo seguendo la situazione di entrambi".