Fonseca a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Lione

Il periodo di disoccupazione di Paulo Fonseca potrebbe essere già finito. L'allenatore portoghese che ha cominciato la stagione con il Milan, salvo poi essere esonerato tra Natale e Capodanno in virtù della mancanza di continuità di risultati, è a un passo dalla firma con l'Olympique Lione, in Francia. La squadra transalpina non se la passa affatto bene e il tecnico Pierre Sage è stato esonerato.

Come viene riportato da Fabrizio Romano che riprende un'indiscrezione de L'Equipe, l'allenatore lusitano ha già avviato i colloqui con la proprietà e questi sono anche molto avanzati. Per Fonseca non ci sarebbero problemi a rimettersi subito in gioco in un campionato dove alla guida del Lille ha vissuto due ottime stagioni.