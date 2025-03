Fonseca, compleanno con stangata. Textor gli regala la conferma: "Sei l'uomo giusto per il Lione"

"Buon compleanno Paolo! Sono con te oggi e sempre. Hai commesso un errore... le tue scuse erano sincere... e la tua punizione è chiaramente troppo severa. Sei l'uomo giusto per il Lione e noi persevereremo. Allez l'OL!": con questo breve messaggio fra le proprie stories di Instagram il proprietario del Lione, John Textor, ha fatto a modo suo un bel regalo all'ex tecnico del Milan - che compie gli anni il 5 marzo - , travolto da una stangata e dalle polemiche di questi giorni.

Fonseca infatti giusto nella serata di ieri ha avuto la notizia dalla commissione disciplinare francese che, per l'episodio del testa a testa con l'arbitro Benoit Millot, dovrà rimanere lontano dalla panchina (e dagli spogliatoi) per 9 mesi, fino al 30 novembre 2025. Il messaggio di Textor dunque non esprime soltanto vicinanza e solidarietà per una squalifica ritenuta troppo dura, ma aggiunge una conferma di volergli stare vicino in mezzo a tante voci di licenziamento per lui, data la situazione.

Il Lione risponde: "Insolita rapidità, studiamo il ricorso"

L'Olympique Lione anche ieri aveva risposto, tramite un comunicato, alla dura sanzione: "Il club disapprova il fatto che l'allenatore non sia stato giudicato sulle sue sole azioni - si legge sul comunicato del club -, è stata una reazione emotiva, senza l'intenzione manifesta di attaccare fisicamente l'arbitro".

"Alla luce di una sanzione che sembra essere dettata da un contesto deleterio che riguarda l'arbitrato francese - prosegue il comunicato -, l'OL annuncia fin d'ora che sta studiando tutte le possibili soluzioni di ricorso. Più che mai, il club è unito e concentrato sui suoi obiettivi sportivi".

Fonseca non potrà dunque accedere panchina e in tutti i luoghi dove si svolgerà il match fino al 30 novembre 2025 incluso. "Inoltre, fino al 15 settembre 2025 incluso - si legge nel comunicato in cui viene confermata la sanzione -, questa sospensione sarà accompagnata prima, durante e dopo la partita, da un divieto di accesso agli spogliatoi dei giocatori, al campo, al tunnel e a tutti i corridoi che conducono alle zone sopra menzionate. La sanzione ha effetto immediato".