Fonseca, il suo Lione vola: Nizza affondato 2-0, ora la Champions dista quattro punti

L'Olympique Lione si impone in trasferta contro il Nizza. Colpo di scena e terza classificata che perde l'occasione di agganciare l'Olympique Marsiglia di De Zerbi (ko in casa) in classifica: completamente dominati nel primo tempo, gli uomini di Paulo Fonseca hanno messo la garra giusta nel secondo grazie all'ingresso di Cherki e Nuamah, entrambi autori di un gol. Il Lione ora è sesto in Ligue 1, a quattro punti dal podio e dalla zona Champions League, dove staziona proprio l'OGC. Si chiude qui il 25esimo turno di campionato francese.

Il risultato

Nizza - Lione 0-2: E. Nuamah 83', R. Cherki 78'

Il programma completo

Venerdì 7 marzo

Tolosa - Monaco 1-1

Sabato 8 marzo

Rennes - PSG 1-4

Lille - Montpellier 1-0

Marsiglia - Lens 0-1

Domenica 9 marzo

Brest - Angers 2-0

Le Havre - Saint Etienne 1-1

Nantes - Strasburgo 0-1

Reims - Auxerre 0-2

Nizza - Lione 0-2

La classifica aggiornata

1. PSG 65 punti

2. Olympique Marsiglia 49

3. Nizza 46

4. Monaco 44

5. Lilla 44

6. Olympique Lione 42

7. Strasburgo 40

8. Lens 36

9. Brest 36

10. Tolosa 34

11. Auxerre 31

12. Rennes 29

13. Angers 27

14. Nantes 24

15. Reims 22

16. Le Havre 21

17. Saint-Etienne 20

18. Montpellier 15