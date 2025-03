Fonseca in lacrime dopo la squalifica: i giocatori del Lione lo abbracciano dopo il primo gol segnato

A poche ore dalla pesante sanzione che gli è stata inflitta (9 mesi di sospensione a causa del suo comportamento giudicato minaccioso nei confronti dell'arbitro Benoît Millot), Paulo Fonseca torna a sorridere grazie all'Europa League. L'Olympique Lione ha vinto 3-1 a Bucarest contro l'FCSB nella gara di andata degli ottavi di finale e ha ipotecato così la qualificazione ai quarti. Dopo il gol dello 0-1 firmato da Tagliafico, tutti i giocatori sono andati ad abbracciare in panchina il tecnico portoghese, che ha avuto una reazione diventata subito virale.

L'ex allenatore di Roma e Milan non ha saputo nascondere l'emozione ed è stato pizzicato in lacrime dalle telecamere. Ricordiamo che Fonseca non potrà accedere negli spogliatoi in Ligue 1 fino al 15 settembre 2025 e non potrà andare in panchina fino al 30 novembre 2025.

Europa League, l'andata degli ottavi di finale



AZ Alkmaar - Tottenham 1-0: 18' aut. Bergvall

FCSB - Lione 1-3: 30' Tagliafico (L), 68' Baluta (F), 86' e 90' Fofana (L)

Fenerbahce - Rangers: 1-3: 5' Dessers (R), 30' Djiku (F), 42' e 81' Cerny (R)

Real Sociedad - Manchester United 1-1: 58' Zirkzee (M), 70' rig. Oyarzabal (R)