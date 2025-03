Fonseca: "La mia sospensione una grande ingiustizia, non volevo aggredire l'arbitro"

Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan oggi al Lione, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra FCSB e Lione, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Inevitabile il riferimento ai 9 mesi di sospensione subiti in Francia:

"Voglio restare concentrato sulla partita di stasera, ma sento una grande ingiustizia riguardo alla decisione presa ieri. Voglio chiarire che non ho mai toccato l'arbitro e non ho mai avuto alcuna intenzione di essere aggressivo. La cosa più importante per me è il supporto del mio club e di questo incredibile gruppo. Dobbiamo mantenere la calma per la partita cruciale di stasera", ha detto a Canal +.

"Sono pronto a continuare a lavorare nonostante questa lunga sospensione. Dobbiamo trovare soluzioni insieme e organizzare la squadra nel miglior modo possibile per preparare le partite", ha concluso.

