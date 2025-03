Fonseca nei guai: le parole del presidente della federazione francese

Domenica, durante la vittoria della sua squadra contro il Brest (2-1), l'allenatore del Lione Paulo Fonseca è stato protagonista di un eccesso di rabbia nei confronti dell'arbitro Benoît Millot. Il presidente della Federazione calcistica francese (FFF), Philippe Diallo, ha parlato a RTL per denunciare l'atteggiamento del tecnico portoghese.

"Penso che sia del tutto inaccettabile, non dovremmo vedere cose del genere sui campi da gioco. La sanzione deve essere commisurata a questo gesto. Il mio ruolo è quello di proteggere gli arbitri, è una funzione difficile. Ricordo che sono funzionari pubblici, meritano un rispetto assoluto", ha dichiarato il capo della FFF. Mercoledì Fonseca dovrà spiegare il suo comportamento davanti alla commissione disciplinare della LFP e rischia fino a 7 mesi di squalifica.

I fatti

L'ex tecnico di Milan e Roma si è recato davanti alle telecamere al termine della sfida vinta dal Lione per 2-1 sul Brest e ha chiesto scusa dopo l'espulsione rimediata nel finale: "Voglio solo dire che mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il calcio ci fa fare a volte dei gesti non corretti". Fonseca, secondo il regolamento, rischia fino a 7 mesi di sospensione per questo gesto di grande nervosismo. Nei minuti di recupero, il signor Millot è stato richiamato dal VAR per verificare un possibile rigore per la squadra ospite. Una decisione che ha indispettito molto il portoghese, che ha protestato con forza con il direttore di gara: Millot non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso e a quel punto Fonseca è andato su tutte le furie, arrivando quasi al testa a testa. Alla fine il penalty non è stato concesso.