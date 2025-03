Fonseca sotto attacco, Dugarry: "Come fa il Lione a tenerlo ancora? Stiamo impazzendo"

vedi letture

Paulo Fonseca è nell'occhio del ciclone: il testa a testa con l'arbitro Benoit Millot nel finale della sfida fra il suo Lione ed il Brest, che ha portato il tecnico ad essere espulso ed a rischiare una lunga squalifica (anche di diversi mesi), lo ha reso bersaglio facile per le critiche in Francia.

Così anche l'ex nazionale francese Christophe Dugarry, parlando a RMC, ha preso posizione contro l'ex allenatore del Milan: "Stiamo impazzendo. Quando ho visto quello che ha fatto Paulo Fonseca, sono rimasto scioccato. Come è arrivato a questo punto? E come può tenerlo il Lione se ci metterà magari sette mesi a tornare dalla squalifica? Come è possibile tenere un allenatore che si è comportato così e che ha trasmesso un'immagine più che negativa? Il suo club può perdonarlo, lo sanzioneranno e andranno avanti. Succede e possiamo trovare tutte le circostanze attenuanti, ma dopo, come si fa? Nelle operazioni quotidiane del suo club con i giocatori, non sarà più in panchina. Come fai a tenere un allenatore che non è più in panchina per diversi mesi?".

Dugarry ha poi rincarato la dose dicendo: "E poi c'è l'immagine. Ma lì ho l'impressione che in termini di immagine, in termini di calcio francese, abbiamo raggiunto l'apoteosi. In termini di immagine, non potremmo fare di peggio. Pensavamo di non poter fare di peggio e ora è anche peggio del peggio. Tra i presidenti che si odiano, che si scontrano, gli allenatori, gli arbitri... Sta diventando folle. In Ligue 1, stiamo diventando folli".