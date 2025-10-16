Fonseca, squalifica di 9 mesi quasi finita: lo sfogo dell'ex tecnico del Milan

Paulo Fonseca ha quasi finito di scontare la sua squalifica di 9 mesi: l'ex allenatore del Milan, oggi al Lione, lo scorso 2 marzo in una gara di Ligue 1 contro il Brest, protestò in maniera molto animata all'indirizzo del direttore di gara con urla in faccia e il gesto, solo mimato, della testata. Punizione esemplare per il portoghese che ha pagato con una maxi-pena. Da questo weekend, Fonseca potrà tornare a stare con la squadra negli spogliatoi prima, durante e dopo la gara in campionato. Per tornare a sedersi sulla panchina, sempre considerando solo il campionato, dovrà aspettare il 30 novembre.

Intanto Fonseca ha parlato così a Record, non perdendosi l'occasione di togliersi un sassolino dalla scarpa: "È una grande soddisfazione essere di nuovo con la squadra nei momenti importanti. È stata una sanzione eccessiva e ingiusta. All'inizio è stato durissimo non poter parlare ai giocatori negli spogliatoi. Credo che si sia voluto fare di me un esempio. In quel periodo c'erano state polemiche forti, accuse di corruzione, un'aggressione a un arbitro. Anche la ministra dello Sport è intervenuta. lo dovevo pagare per il mio gesto, non per gli errori del sistema. Non c'è stata nessuna aggressione. Ho solo urlato in faccia all'arbitro, cose che succedono spesso nel calcio. Klopp stesso ha detto che a lui è capitato. La mia squalifica è stata sproporzionata".