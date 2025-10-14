Reina: "Il Milan è uno dei club storici più importanti d’Europa: conservo un ricordo molto positivo delle persone"

Pepe Reina, ex portiere del Milan, si è così espresso a Spagna Cultura e Scienza sulla sua avventura in rossonero: “Il Milan è uno dei club storici più importanti d’Europa e ci sono arrivato con grandi aspettative. Le circostanze non mi hanno purtroppo permesso di vivere l’esperienza nel modo in cui mi aspettavo ma, nonostante ciò, conservo un ricordo molto positivo delle persone che ho avuto la fortuna di conoscere in quel periodo”.