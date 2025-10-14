Reina: "Il Milan è uno dei club storici più importanti d’Europa: conservo un ricordo molto positivo delle persone"
MilanNews.it
Pepe Reina, ex portiere del Milan, si è così espresso a Spagna Cultura e Scienza sulla sua avventura in rossonero: “Il Milan è uno dei club storici più importanti d’Europa e ci sono arrivato con grandi aspettative. Le circostanze non mi hanno purtroppo permesso di vivere l’esperienza nel modo in cui mi aspettavo ma, nonostante ciò, conservo un ricordo molto positivo delle persone che ho avuto la fortuna di conoscere in quel periodo”.
Pubblicità
Gli ex
Reina: "Il Milan è uno dei club storici più importanti d’Europa: conservo un ricordo molto positivo delle persone"
Verga sorpreso da Modric: "Non pensavo che a 40 anni avrebbe giocato al top come negli anni al Real. Ha un’intelligenza mostruosa"
La reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 La reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimo
2 Nkunku dopo Islanda-Francia 2-2: "La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol ma non l'abbiamo fatto"
4 Di Marzio spiega: "Boniface e Harder: i documenti erano già stati scambiati, poi una società ha tutto il diritto fino alle firme di non proseguire"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Nuovo stadio, parla Norman Foster: "È un progetto straordinario. San Siro un simbolo, ma il periodo storico ci dice che serve un nuovo impianto"
Pietro MazzaraRabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com