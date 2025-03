Fonseca stangato, Klopp stupito: "Ho visto la squalifica, ma ci sono mie foto molto simili"

La notizia della squalifica di Paulo Fonseca ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando numerosi commenti nel panorama calcistico. L'attuale allenatore del Lione, ex tecnico del Milan, è stato punito dalla commissione disciplinare della LFP per un episodio verificatosi nel finale della partita contro il Brest, quando ha sfiorato con una testata l’arbitro Benoit Millot. La sanzione è stata severa: 9 mesi di stop, con il suo ritorno in panchina previsto per il 30 novembre.

In difesa. Tra le reazioni arrivate in difesa dell'allenatore portoghese, a sorpresa, anche quella di Jurgen Klopp. L'ex guida tecnica del Borussia Dortmund e del Liverpool, attualmente Head of Global Soccer della Red Bull, ha commentato così la vicenda: "Ho visto che è stato squalificato per quasi 9 mesi. Ci sono alcune mie foto molto simili, di incontri ravvicinati con gli arbitri", ha scherzato il tedesco. Klopp ha anche ribadito come sia felice di "non trovarsi più in situazioni simili", le dichiarazioni riprese da Tuttosport.

Il passato spiega. Molti appassionati e tifosi del Liverpool, in tempi recenti e non, sapranno bene che Klopp è sempre stato un allenatore esplosivo per reazioni a bordocampo, senza negarsi colloqui accesi a distanza con gli arbitri in campo. Per Fonseca le cose sono andate decisamente peggio e allo stato attuale l'ex Milan dovrà attendere diversi mesi prima di riacquisire le redini della squadra dalla panchina. Proprio mentre l'OL è in lotta apertissima per un posto nella prossima Champions League.