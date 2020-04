Fossati: “Sono stato un uomo mercato nelle giovanili. Nasco grande tifoso del Milan”

Il centrocampista del Monza Marco Ezio Fossati, regista classe 1992 scuola Milan negli anni 2002-2007 e poi al 2010-11, si è raccontato in una intervista sul canale Instagram del giornalista Nicolò Schira.

MILAN-INTER - “Sono stato un uomo mercato nelle giovanili. Nasco grande tifoso del Milan, pensa che in casa avevamo pure i caloriferi pitturati di rossonero. Per me è stata una grandissima gioia entrare nel vivaio rossonero. A 14 anni ero negli Allievi Nazionali e tutti i derby li perdevamo. L’Inter mi voleva fortemente e passato ai nerazzurri con contratto triennale, badando al fatto che erano molto più forti e competitivi. In nerazzurro giocavo con i 91 che erano di un anno più grandi. Ho vinto lo scudetto Allievi con Caldirola, Santon e Destro. Il Milan in Primavera si è rifatto mi ha riacquistato. Una operazione economica importante, così ho scelto di tornare nella squadra del mio cuore”.

STROPPA - “Un grandissimo allenatore. Voleva sempre giocate perfette da parte nostra. Era Maniacale. Un maestro di calcio. Si incazzava se il lancio non arrivava teso sui piedi del compagno. È stato fondamentale averlo in Primavera. Ci faceva ragionare da calciatori di Serie A”.