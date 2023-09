Frederic Massara a Pescara: qualche giorno di svago per l'ex ds rossonero per salutare amici ed ex compagni di squadra

Frederic Massara è tornato a Pescara, nella città in cui da calciatore si è tolto le maggiori soddisfazioni conquistando una storia promozione in Serie A agli inizi degli anni '90 nella squadra allenata da Giovanni Galeone e capace di regalare gol e spettacolo. Conclusa in estate l'esperienza con il Milan condivisa con Paolo Maldini e coincisa con il ritorno alla vittoria dello scudetto a distanza di diversi anni dall'ultima volta, Massara si è concesso alcuni giorni di svago per salutare amici e suoi ex compagni di squadra ai tempi proprio del Pescara. Il richiamo del calcio e del campo però è sempre forte, tant'è che il dirigente ne ha approfittato per fare visita al settore giovanile della Renato Curi Pescara, storica società cittadina con cui in passato hanno mosso i primi passi Massimo Oddo, Fabio Grosso e Roberto D'Aversa.

Tanti gli autografi e i selfie concessi ai giovanissimi calciatori. Fra di loro anche diversi tifosi del Milan che hanno ringraziato Massara per aver contribuito alla conquista dello scudetto numero 19. Nessuna dichiarazione o indicazione sul futuro, solo tanta voglia di studiare e vedere calcio per restare costantemente aggiornato in attesa della chiamata giusta per tornare in pista.