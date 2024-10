G.Galli: "A Napoli ho parato un rigore a Van Basten, l'anno dopo mi ha fatto quattro gol"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato così a Sky di Marco van Basten che oggi compie 60 anni: "Ho visto due giocatori con una eleganza esagerata, cioè Antognoni e Van Basten. Erano proprio belli da vedere. Marco era efficace, ma aveva anche una grande intelligenza, sapeva bene come muoversi e come farsi trovare. Io sono convinto che la cocciutaggine di Sacchi lo ha aiutato a completarsi.

Facevamo grandi sfide sui calci di rigore. E' sempre stato un cecchino, ne ha sbagliate pochissimi. Quando sono andato al Napoli gliene ho parato uno, poi l'anno successivo mi ha fatto quattro gol. Lui era uno che andava sempre avanti, non si preoccupava se sbagliava un gol o un rigore, guardava sempre avanti".