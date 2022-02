G. Galli e il derby dell'aprile 1988: "Partita senza storia, l'Inter di fatto non superò la metà campo"

Alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha ricordato il derby di Milano che ricorda con più piacere: "Ho vissuto tanti derby e per fortuna ne ho persi pochissimi (uno su 8 tra i pali, ndr), ma uno in particolare, devo ammetterlo, resta nella memoria: era il derby di fine aprile 1988, vincemmo due a zero in una partita senza storia. Loro di fatto non superarono la metà campo, furono completamente annullati. Non ci fu gara anche perché il nostro Milan era troppo forte: eravamo in un momento d’oro. Arrivavamo dalla vittoria in casa della Roma e andammo poi a vincere sul campo del Napoli, il primo maggio per 3 a 2, partita determinante per il vantaggio scudetto. In quel derby fu come prendere la rincorsa decisiva: gli avversari si arresero al nostro strapotere fisico e tattico. L’immagine del raddoppio fu emblematica, Virdis in pressing che ruba palla a Passarella e infila Zenga: se anche Virdis si metteva a far pressione significava che eravamo proprio al massimo… Ricordo la parte nerazzurra di San Siro quasi rassegnata: l’Inter non aveva mai mollato, ma noi non demmo loro respiro".